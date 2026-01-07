Sventata evasione a Cagliari, detenuto tenta la fuga dall’ospedale Santissima Trinità

Momenti di estrema tensione ieri all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove un detenuto ha tentato di evadere dal reparto di Psichiatria in cui era ricoverato.
La fuga è stata scongiurata grazie all’intervento tempestivo degli agenti di scorta della Polizia Penitenziaria, che sono riusciti a immobilizzare l’uomo nonostante la sua violenta resistenza. L’episodio è avvenuto in un contesto di particolare delicatezza, data la presenza di altri degenti e dei loro familiari.
Nello scontro, alcuni agenti hanno riportato contusioni. Il sindacato di categoria ha riacceso i riflettori sulle condizioni di estremo stress operativo a cui è sottoposto il personale, costretto a gestire situazioni critiche anche all’esterno delle strutture carcerarie.
