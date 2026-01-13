Cagliari, targa coperta con un asciugamano per entrare in Ztl: denunciato

Durante un servizio di controllo del territorio nel centro di Cagliari, una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Locale ha individuato un’autovettura che accedeva irregolarmente all’area a Traffico Limitato di Villanova, passando dal varco di via Bosa–piazza Garibaldi nonostante il divieto in vigore.

Gli agenti hanno subito notato un particolare anomalo: la targa posteriore del veicolo risultava volutamente occultata da un asciugamano, inserito tra il portellone e il lunotto e lasciato pendere verso il basso per coprire completamente l’identificativo. Un espediente studiato per eludere i sistemi automatici di rilevazione e sanzionamento installati al varco Ztl.

Il conducente è stato immediatamente fermato e identificato. Si tratta di un uomo di 49 anni, residente in un comune dell’hinterland cagliaritano. Per lui è scattata la sanzione amministrativa per l’accesso non autorizzato in Ztl e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato legato all’occultamento della targa.

Il Comando di Polizia Locale ha ribadito che i controlli proseguiranno con determinazione per garantire il rispetto delle regole di accesso alle Ztl e contrastare i comportamenti scorretti dei cosiddetti “furbetti della Ztl”.

