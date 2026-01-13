Crolla un solaio in una palazzina a Sassari, evacuate 15 famiglie

Paura in via Rizzeddu a Sassari, dove si è verificato il cedimento nel vano scala di un edificio di sei piani: nessun ferito

Momenti di forte apprensione questo pomeriggio a Sassari, in via Rizzeddu, dove una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale, affiancata dai funzionari di guardia, è intervenuta a seguito del crollo dell’intradosso di un solaio in laterizio armato. Il cedimento si è verificato nel vano scala di una palazzina di sei piani fuori terra, rendendo necessarie immediate verifiche strutturali.

Durante le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio, i Vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione precauzionale di 15 nuclei familiari residenti nello stabile. Fortunatamente non si registrano feriti.

Secondo le prime valutazioni tecniche, il crollo sarebbe riconducibile a infiltrazioni d’acqua che, nel tempo, avrebbero provocato l’ossidazione delle armature metalliche e il conseguente rigonfiamento e deterioramento delle parti cementizie, fino al cedimento della struttura.

L’area è stata messa in sicurezza e restano in corso ulteriori accertamenti per valutare le condizioni dell’edificio e stabilire i tempi per il rientro delle famiglie evacuate.

