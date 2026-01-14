Meteo Sardegna, tempo stabile fino a sabato: domenica possibili piogge

La Sardegna si appresta a vivere una fase di stabilità atmosferica, propiziata dal consolidamento di un campo di alta pressione che domina il bacino centrale del Mediterraneo.

Per la giornata odierna, mercoledì 14 gennaio, lo scenario meteorologico appare decisamente sereno. L’intero territorio regionale gode di ampi spazi soleggiati, con velature del tutto trascurabili che interessano sia il litorale che l’entroterra montuoso. Il rischio di fenomeni piovosi è nullo. La ventilazione si mantiene d’intensità modesta, spirando inizialmente da maestrale per poi disporsi dai quadranti orientali. Per quanto riguarda il quadro termico, i termometri oscilleranno tra picchi di 12 e 16 gradi, mentre le minime durante le ore buie subiranno un leggero rialzo. Lo stato dei mari vede bacini generalmente mossi, con punte di “molto mosso” per quanto riguarda il settore tirrenico.

A partire da domani, si noterà un progressivo cedimento della limpidezza del cielo a causa dell’infiltrazione di masse d’aria più umide. La copertura nuvolosa si farà via via più irregolare, sebbene non mancheranno ampie schiarite nelle ore pomeridiane. Gli addensamenti risulteranno più consistenti nei settori dell’entroterra settentrionale, mentre al Sud e lungo le fasce costiere si assisterà a un’alternanza tra nubi e schiarite soleggiate. Anche in questo caso, non si segnalano precipitazioni degne di nota. Le temperature non subiranno scostamenti rilevanti (massime stabili tra 13 e 16 gradi), con venti deboli da nord-ovest e mare ancora agitato.

Uno sguardo al fine settimana rivela una tendenza verso una maggiore instabilità. Tra venerdì e sabato il soleggiamento sarà parziale: l’aumento delle nubi potrebbe infatti sfociare in deboli e sporadici piovaschi, concentrati prevalentemente tra il pomeriggio e la sera. L’evoluzione per la giornata di domenica e l’inizio della ventura settimana suggerisce un peggioramento più marcato, con una nuvolosità compatta che porterà piogge sparse e una flessione dei valori termici.

