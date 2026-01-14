Regione Sardegna, 6000 emendamenti alla Finanziaria: tutto rinviato a martedì

Nonostante le diverse fazioni politiche abbiano trovato un punto d'incontro sulla gestione del fondo unico, la mole di lavoro resta imponente

Il dibattito sulla legge di stabilità regionale subisce una battuta d’arresto: l’esame della manovra finanziaria, che mobilita risorse per 11,6 miliardi di euro, riprenderà ufficialmente martedì 20 gennaio. Nonostante le diverse fazioni politiche abbiano trovato un punto d’incontro sulla gestione del fondo unico, la mole di lavoro resta imponente, con circa seimila emendamenti depositati e ancora da vagliare.

La sessione mattutina si è conclusa dopo le dichiarazioni dei leader dei gruppi consiliari e il via libera formale all’analisi dei singoli articoli. Subito dopo, il presidente dell’Assemblea, Piero Comandini, ha sciolto l’aula, dando appuntamento alla commissione Bilancio per lunedì 19 gennaio alle ore 15:00.

Sarà quella la sede in cui si cercherà di sfoltire e discutere i numerosi correttivi proposti prima del ritorno del testo in Consiglio.

