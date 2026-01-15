Cagliari-Juventus, le ultime: recuperato Mina, per gli ospiti dubbio Yildiz

Prosegue al Crai Sport Center la preparazione del Cagliari in vista della delicata sfida contro la Juventus, anticipo della 21ª giornata di Serie A in programma sabato 17 gennaio alle 20.45 all’Unipol Domus. I rossoblù di Fabio Pisacane sono concentrati su un match di alto profilo, chiamati a una prestazione di grande attenzione contro una delle big del campionato.

Dal campo arrivano segnali incoraggianti soprattutto per il reparto difensivo. Il tecnico valuta infatti il recupero di Yerry Mina, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. In mezzo al campo, invece, le opzioni sono ridotte dagli infortuni di Deiola e Folorunsho. Le scelte appaiono quasi obbligate, con Adopo, Prati e Mazzitelli pronti a comporre la linea mediana. Davanti restano aperti due ballottaggi: Kilicsoy e Borrelli per il ruolo di punta, mentre sulla trequarti è testa a testa tra Gaetano ed Esposito.

Sul fronte Juventus, la squadra di Luciano Spalletti si è allenata alla Continassa in vista della trasferta in Sardegna. Alla seduta hanno preso parte Francisco Conceiçao e Federico Gatti, entrambi rientrati in gruppo e quindi a disposizione per la gara di Cagliari. Rimane invece in dubbio Kenan Yildiz, assente nell’allenamento odierno a causa di una leggera influenza: le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it