L’aeroporto di Olbia intitolato al Principe Karim Aga Khan

Cerimonia solenne in Comune e al terminal dello scalo: riconoscimento alla visione che ha trasformato la Costa Smeralda in una destinazione internazionale

L’aeroporto di Olbia–Costa Smeralda porta ufficialmente il nome del Principe Karim Aga Khan IV. L’intitolazione è stata sancita al termine di una cerimonia solenne ospitata nell’Aula consiliare del Comune di Olbia e successivamente nel terminal principale dello scalo, dove è stata scoperta l’insegna con la nuova denominazione ufficiale. Un omaggio condiviso a una figura che ha segnato in modo profondo la storia recente del nord Sardegna.

La decisione è arrivata dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione dell’Enac, che ha accolto la richiesta avanzata dal Comune di Olbia all’indomani della scomparsa del Principe, avvenuta a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni. A ricordare l’intitolazione, una targa collocata all’interno dell’aeroporto, oggi uno dei principali scali internazionali dell’Isola.

Karim Aga Khan, nato Shah Karim al Hussaini, è stato il 49° imam ereditario dei musulmani ismailiti, comunità sciita che conta circa 15 milioni di fedeli nel mondo. Il suo nome resta indissolubilmente legato alla Costa Smeralda, territorio che rivoluzionò all’inizio degli anni Sessanta e che seppe immaginare come destinazione turistica d’eccellenza, quando ancora mancavano infrastrutture e collegamenti adeguati.

Fu proprio questa visione, considerata allora pionieristica, a dare impulso allo sviluppo del nord-est sardo. L’Aga Khan comprese subito la necessità di dotare l’area di servizi strategici e collegamenti con il resto del mondo, promuovendo nel 1963 la nascita di Alisarda, compagnia aerea pensata per connettere la Sardegna ai principali mercati internazionali. Dalla stessa intuizione prese forma anche l’aeroporto di Olbia, oggi punto di riferimento per il traffico turistico e commerciale.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, Zahra Aga Khan, figlia del Principe, l’amministratore delegato di Geasar e Sogeaal Silvio Pippobello, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, la presidente della Regione Alessandra Todde con il vicepresidente Giuseppe Meloni e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. Un momento dal forte valore simbolico, che ha voluto rendere omaggio a un’eredità imprenditoriale e culturale destinata a rimanere nel tempo.

