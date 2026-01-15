Cagliari, l’antica città prende vita con l’IA | Video

Una Cagliari storica, tra cavalli e carrozze, mentre la vita scorreva decisamente in maniera meno frenetica. Questa la magia regalata dall’Intelligenza Artificiale in un video che sta facendo il giro dei social e delle chat, realizzato attraverso l’animazione delle foto di repertorio.

Nelle immagini si può apprezzare un Largo Carlo Felice affollato, dove non esiste ancora il caos del traffico e quella che oggi è la caotica carreggiata centrale risulta essere invece un terreno da passeggio. Il video è arricchito dai suoni simulati, tra il brusio delle voci e gli zoccoli dei cavalli, a rendere l’idea di una città viva e attiva.

E poi ancora, la zona del Porto e via Roma, il passaggio del vecchio tram, la vita nelle attuali “vie dello shopping” cittadino. Una Cagliari fiorente, a tratti maestosa, ancora lontana da quello che sarebbe stato il disastro della Grande Guerra e il caos della modernità.

A dimostrazione che quando l’Intelligenza Artificiale viene usata in maniera costruttiva si possono creare contenuti davvero brillanti.

