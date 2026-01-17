Porto Torres, ruba computer sulla nave per l’Asinara: giovane in manette

I Carabinieri di Porto Torres si sono recati prontamente presso lo scalo marittimo e, grazie a una perlustrazione lampo, hanno intercettato il sospettato

Durante la scorsa notte, le forze dell’ordine hanno tratto in arresto un individuo colto sul fatto a Porto Torres, accusato di furto aggravato a bordo di un traghetto diretto all’Asinara. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione proveniente dalla motonave, dove era stata segnalata l’intrusione di un giovane che, dopo aver forzato alcune cabine, si era impossessato di un PC portatile per poi dileguarsi in direzione dell’area industriale.

I Carabinieri di Porto Torres si sono recati prontamente presso lo scalo marittimo e, grazie a una perlustrazione lampo, hanno intercettato il sospettato mentre si trovava all’interno di un’autovettura, appena manomessa nel tentativo di compiere un secondo furto. Dopo averlo immobilizzato, i militari hanno proceduto alla perquisizione, rinvenendo il computer sottratto poco prima ai dipendenti della compagnia di navigazione.

Sotto il coordinamento della Procura di Sassari, l’uomo è stato inizialmente ristretto nelle camere di sicurezza in vista del processo per direttissima, svoltosi nella giornata odierna. Il giudice del Tribunale di Sassari ha convalidato il provvedimento restrittivo e, valutata la gravità dei fatti, ha ordinato la custodia cautelare in carcere. Il detenuto è stato quindi trasferito presso la struttura penitenziaria di Bancali.

