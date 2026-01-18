Maltempo in Sardegna, scatta l’allerta rossa sulle coste

La Sardegna entra ufficialmente nella fase più critica dell’ondata di maltempo annunciata nelle ultime ore. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale ha diramato a fine mattinata un avviso di allerta meteo che entrerà in vigore dalle ore 21 di questa sera e resterà valido fino alle 23.59 di domani, lunedì 19 gennaio.

Il livello di attenzione è massimo. Scatta il codice rosso per rischio idrogeologico, con criticità elevata, nelle aree costiere e in particolare sulla zona orientale. Occhi puntati su Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Per gli stessi territori è stato attivato anche il codice giallo per rischio idraulico. Un’ulteriore allerta gialla per rischio idrogeologico riguarda le zone di Montevecchio Pischinappiu e Logudoro, mentre sull’area del Tirso è scattato il codice arancione per rischio idrogeologico, accompagnato dal codice giallo per rischio idraulico.

L’avviso conferma uno scenario già delineato dai modelli previsionali, che indicano condizioni meteorologiche estreme su gran parte dell’isola. Sono attesi venti di scirocco fino a burrasca, con raffiche superiori ai 100–110 chilometri orari, soprattutto lungo la costa sud-orientale e su ampi settori del versante orientale.

Alle forti raffiche si sommeranno mareggiate molto intense, caratterizzate da un rapido aumento del moto ondoso e da un significativo innalzamento del livello del mare lungo le coste esposte ai venti di est-sud-est. Il quadro meteorologico risulterà ulteriormente aggravato dall’arrivo di piogge persistenti e temporali, previsti già dalla serata di oggi e destinati a proseguire per diversi giorni, con accumuli rilevanti soprattutto nelle aree interne della costa orientale.

La Protezione civile rinnova l’invito alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari e di prestare particolare attenzione nelle zone più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it