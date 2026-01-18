Geppi Cucciari ancora bersaglio di insulti, nuove offese alle origini sarde

Nuovo episodio di discriminazione territoriale nei confronti di Geppi Cucciari, attrice e conduttrice televisiva sarda, da tempo bersaglio di insulti sui social network. Sotto alcuni contenuti pubblicati dall’artista, sono comparsi commenti offensivi che prendono di mira le sue origini sarde, riaccendendo l’allarmante situazione che la showgirl subisce da tempo.

Cucciari ha scelto di rispondere pubblicamente a un utente che l’aveva insultata con la frase “Brutta pecora sardagnola”. La replica della conduttrice, affidata agli stessi social e legata al suo programma televisivo, è stata diretta e sarcastica: “Splendida Cornice divide. Dagli stronzi”.

Non si tratta di un caso isolato. Nel corso degli anni, Geppi Cucciari ha più volte raccontato di essere stata vittima di attacchi personali, spesso caratterizzati da una doppia matrice: sessista e territoriale. Lo scorso giugno, intervenendo come ospite al festival di Repubblica a Bologna, l’artista aveva spiegato come gli insulti rivolti alle donne seguano schemi ricorrenti.

“Di sicuro gli insulti alle donne sono sempre a sfondo sessuale, fisico, poi nel mio caso regionale”, aveva dichiarato, soffermandosi su uno degli epiteti che riceve più frequentemente. “Perché uno degli insulti che ricevo più spesso è pastora. Non si capisce perché mai debba essere un insulto un mestiere nobile come quello della pastorizia”.

Nel tempo, l’odio online ha superato anche il confine dell’insulto, trasformandosi in minacce di morte. Alcuni messaggi, particolarmente violenti, hanno coinvolto anche un’altra figura simbolo della cultura sarda, la scrittrice Michela Murgia, scomparsa nel 2023. Tra le frasi più gravi ricevute dalla conduttrice figura: “Vai a trovare la tua amica Murgia, regalaci un sogno e levati dalle scatole comunistella da 4 soldi falsi”.

Al di là di questi insulti, Cucciari resta uno dei volti più amati della televisione italiana, come conferma il successo del suo programma Splendida Cornice su Rai 3. Sono infatti arrivate a 5 le edizioni della trasmissione, con la quarta stagione che ha chiuso con oltre un milione di spettatori di media.

