Portoscuso, violenta lite in famiglia: arrestato un 30enne

Notte di tensione a Portoscuso, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al 112 per una violenta lite all’interno di un’abitazione del centro cittadino.

All’arrivo dei militari, la situazione è apparsa subito grave. Un 30enne disoccupato, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine, in forte stato di agitazione, aveva danneggiato numerosi arredi e mobili dell’abitazione, rivolgendo pesanti minacce alla madre, una pensionata.

La donna, visibilmente scossa, pur non presentando querela nell’immediatezza, è stata ascoltata dai Carabinieri e ha riferito di precedenti episodi di violenza domestica, mai denunciati in passato. Alla luce della gravità del quadro indiziario e della reiterazione delle condotte vessatorie, i militari hanno proceduto all’arresto del 30enne.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it