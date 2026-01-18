Capoterra, la 195 per ora resta aperta: ma sotto osservazione

La tempesta attesa tra lunedì e martedì mette sotto osservazione l’arteria tra Capoterra e Cagliari

In vista della tempesta annunciata in Sardegna tra lunedì e martedì, una delle infrastrutture più attenzionate dalle autorità resta la Statale 195, nel tratto che collega Capoterra a Cagliari. Si tratta di un’arteria particolarmente esposta, poiché corre a ridosso della spiaggia e si trova al livello del mare, risultando quindi vulnerabile alle mareggiate.

Il ciclone in arrivo porterà con sé venti molto forti, onde elevate e precipitazioni abbondanti, un mix di fattori che potrebbe incidere sulla sicurezza della circolazione. Nei giorni scorsi era stata presa in considerazione anche l’ipotesi di una chiusura temporanea della strada, ma al momento non è stato adottato alcun provvedimento di stop al traffico.

Salvo cambiamenti nelle prossime ore legati all’evoluzione del quadro meteorologico, la Statale 195 resta aperta. La strategia condivisa dagli enti competenti è quella di monitorare costantemente l’andamento della tempesta, rinviando eventuali decisioni più drastiche che comporterebbero notevoli disagi, considerando l’elevato volume di traffico che quotidianamente interessa l’arteria.

Nel frattempo, è previsto un rafforzamento dei controlli e un presidio continuo della zona, così da poter intervenire tempestivamente qualora le condizioni dovessero peggiorare. La chiusura della strada, allo stato attuale, non rientra nei piani immediati, ma resta una misura valutabile in caso di criticità improvvise.

Sulla questione è intervenuta l’Anas con una nota, specificando appunto che la situazione sarà valutata ora per ora. “Al fine di garantire la sicurezza della viabilità pendolare e veicolare, Anas è attiva con personale e mezzi nel monitoraggio del tratto costiero della strada statale 195 “Sulcitana”, tra Cagliari e Capoterra, fino al termine dell’emergenza in corso” scrive l’ente.

“Il monitoraggio delle condizioni di sicurezza, coordinato in sinergia con prefettura e protezione civile, prevede la chiusura al traffico del tratto interessato per il tempo strettamente necessario, qualora le onde dovessero superare il livello di allerta”.

