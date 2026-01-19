Spaventoso incidente ad Assemini, camion e auto si scontrano lungo la Ss 130

L'uomo al volante dell'auto è stato soccorso sul posto e accompagnato in ospedale; fortunatamente non si trova in gravi condizioni

Nel corso delle ultime ore, i Vigili del Fuoco di Cagliari sono stati chiamati a intervenire lungo la Strada Statale 130, precisamente al chilometro 12, in un tratto situato poco oltre il secondo incrocio semaforico di Assemini in direzione Iglesias. Sul luogo dell’evento è giunta prontamente la squadra 2A della sede centrale per gestire l’emergenza.

Il sinistro, le cui origini sono attualmente al vaglio delle autorità, ha visto la collisione tra un autoarticolato e un’auto privata. L’uomo al volante della vettura è stato immediatamente assistito dai soccorritori del servizio sanitario; sebbene sia stato necessario il suo trasferimento in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. È uscito invece completamente indenne dall’impatto il conducente del mezzo pesante.

Gli operatori del Comando hanno lavorato per ripristinare le condizioni di sicurezza sia dei mezzi coinvolti che della carreggiata, eliminando potenziali pericoli per la viabilità. Gli accertamenti tecnici e la gestione dei rilievi legali sono stati affidati alla Polizia Stradale, intervenuta per ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.

