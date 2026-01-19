Eroico intervento dei Vigili del fuoco a Piscinas: salvati 9 cani | Video

Un intervento delicato e ad alto impatto emotivo quello portato a termine nel pomeriggio dai Vigili del fuoco del Comando di Cagliari a Piscinas, nel Sud Sardegna. Intorno alle 16, le squadre sono state chiamate a operare in località Murrecci, dove 9 cani erano rimasti intrappolati all’interno di un terreno minacciato dall’improvviso ingrossamento del Rio Piscinas, causato dalle abbondanti precipitazioni.

Raggiunta l’area, resa particolarmente difficile dalle condizioni del suolo e dall’acqua mista a fango, i Vigili del fuoco hanno individuato gli animali, visibilmente spaventati e in evidente pericolo. Con un intervento rapido e coordinato, i soccorritori sono riusciti a recuperare uno a uno i cani, trasferendoli in una zona sicura lontana dalla piena del corso d’acqua.

Al termine delle operazioni di salvataggio, gli animali sono stati affidati alla proprietaria, che ha potuto riabbracciarli senza conseguenze per la loro salute. Le immagini diffuse successivamente dai Vigili del fuoco mostrano la tensione del momento e la difficoltà dell’intervento, con i cani circondati dal fango e dall’acqua e i pompieri impegnati a metterli in salvo.

