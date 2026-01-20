Forte vento e disagi a Cagliari: crolla un grande albero in via dei Conversi

Fortunatamente, nonostante il forte impatto, non si sono registrati danni a persone o feriti tra i passanti e automobilisti

Forte vento e disagi a Cagliari: crolla un grande albero in via...

Il territorio di Cagliari è attualmente in stato di allerta non soltanto per le abbondanti precipitazioni, ma anche per la violenza delle raffiche di vento che stanno sferzando la zona a causa dell’abbattersi del ciclone “Harry”.

Nel centro abitato di Cagliari si segnalano già i primi danni strutturali al verde pubblico, con diversi episodi di caduta alberi. Una situazione particolarmente critica si è verificata nella zona di piazza Padre Pio, in via dei Conversi: qui, un fusto di grandi dimensioni è stato sradicato dalla forza delle correnti, finendo per abbattersi sul marciapiede e occupando parzialmente la sede stradale.

Nonostante il forte impatto, non si sono registrati danni a persone o feriti tra i passanti.

