Maltempo in Sardegna, sono 150 gli interventi dei Vigili del fuoco

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del fuoco in Sardegna, impegnati a fronteggiare le conseguenze dell’intensa ondata di maltempo che sta interessando l’Isola. Sono circa 150 gli interventi complessivamente effettuati in questa giornata sull’intero territorio regionale, di cui circa 90 direttamente riconducibili alle condizioni meteorologiche avverse.

Per garantire un coordinamento costante con il sistema di protezione civile, un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna è presente nella Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) della Protezione Civile regionale. La presenza consente un raccordo continuo con tutte le componenti statali e regionali, al fine di rispondere in modo tempestivo alle segnalazioni e alle richieste provenienti dal territorio.

Le principali criticità affrontate riguardano alberi caduti o pericolanti, pali instabili e dissesti statici di elementi costruttivi, come cornicioni, tegole e cartelloni pubblicitarie, messi a rischio dalle forti raffiche di vento e dalle precipitazioni.

Le Sale Operative dei Comandi dei Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano stanno gestendo l’invio delle squadre operative, modulando gli interventi sulla base delle priorità emerse dalle chiamate di soccorso. L’attività resta intensa e in costante aggiornamento, con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza della popolazione.

Al momento non si segnalano persone coinvolte, mentre il monitoraggio prosegue in attesa dell’evoluzione delle condizioni meteo nelle prossime ore.

