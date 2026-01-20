Cagliari, da Lovric a Cutrone: il punto sul calciomercato rossoblù

In attesa di riabbracciare Sulemana e Dossena, di ritorno in prestito a Cagliari rispettivamente da Atalanta e Como, i rossoblù proseguono le operazioni su diversi tavoli del calciomercato.

A centrocampo, oltre al classe 2003 ghanese, si cerca un altro colpo in entrata e il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Sandi Lovric dell’Udinese. Il giocatore era stato già attenzionato da diverse settimana ma aveva preso tempo per decidere il proprio futuro, non essendo più centrale nel progetto bianconero di Runjaic. Ora, il classe 1998, ha aperto alla destinazione Cagliari e il Ds Angelozzi lavora per chiudere gli accordi.

Sempre sugli accordi si lavora anche con il Parma dove è stata imbastita una trattativa per lo scambio tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone. L’angolano rossoblù avrebbe dato il proprio assenso ad un trasferimento in Emilia, cosa che dall’altra parte non è ancora arrivata da Cutrone per il passaggio in Sardegna. Angelozzi lavora pe trovare la giusta quadra e regalare un nuovo centravanti a Pisacane.

Sul fronte uscite resta sempre caldo il nome di Prati seguito da vicino dal Torino ma soprattutto dal Genoa che nelle ultime ore, sotto esplicita richiesta di De Rossi, ha avviato i contatti per un trasferimento in Liguria.

