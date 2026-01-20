Paura a Oristano, auto si incendia lungo la 131: conducente in salvo

Un episodio di emergenza si è verificato intorno alle 8:30 di questa mattina lungo le arterie d’accesso a Oristano.

Un giovane conducente, al volante di una Bmw e diretto verso il centro cittadino, stava transitando sulla Statale 131 quando, in corrispondenza dello svincolo per Silì, il veicolo è stato interessato da un improvviso incendio.

Le fiamme si sono sprigionate in modo repentino dal comparto motore poco prima della confluenza con la Statale 388. Fortunatamente, la prontezza di riflessi dell’automobilista ha evitato il peggio: il giovane è riuscito a manovrare il mezzo verso il bordo della carreggiata e a mettersi in salvo allontanandosi dall’abitacolo prima che il rogo si propagasse.

