Cagliari, ecco Albarracìn! L’attaccante uruguaiano è sbarcato in Sardegna

Il Cagliari accoglie il suo nuovo jolly offensivo: Augustìn Albarracìn, dopo aver svolto le visite mediche di rito presso la clinica Villa Stuart di Roma, è sbarcato in Sardegna all’aeroporto di Cagliari-Elmas.

L’attaccante classe 2005 arriva dal Boston River per una cifra intorno ai 3 milioni di euro e, nelle prossime ore, firmerà il proprio contratto che lo legherà alla società isolana fino al 2030.

Cresciuto calcisticamente a Montevideo, l’attaccante ha già mostrato qualità tecniche, rapidità e personalità, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza rossoblù a puntare con decisione su di lui. Il suo inserimento rappresenta un tassello importante nella strategia del club, sempre più orientata a coniugare sostenibilità economica e valorizzazione dei giovani.

