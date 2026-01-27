Tentata rapina a Sassari, forbici puntate alla gola di una donna: arrestato

I poliziotti sono riusciti a immobilizzare l'aggressore proprio mentre la situazione appariva fuori controllo. L'uomo, accusato di tentata rapina e porto abusivo di armi

Un grave episodio di violenza si è consumato nei giorni scorsi in via Sorso, a Sassari, dove l’intervento tempestivo delle Volanti della Polizia ha sventato una rapina che stava degenerando in tragedia. Gli agenti, inizialmente allertati per quella che sembrava una violenta rissa tra un uomo e una donna, si sono trovati di fronte a una realtà ben più drammatica.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’aggressore avrebbe pedinato la vittima per un lungo tratto prima di passare all’azione, riuscendo a sottrarle del denaro contante dalle tasche. La pronta reazione della donna, che non ha esitato a inseguire il malvivente per recuperare il maltolto, ha scatenato la furia di quest’ultimo. Una volta raggiunto, l’uomo ha bloccato la vittima per il collo e, brandendo un paio di forbici, gliele ha puntate alla gola minacciando di ucciderla.

I poliziotti sono riusciti a immobilizzare l’aggressore proprio mentre la situazione appariva fuori controllo. L’uomo, accusato di tentata rapina e porto abusivo di armi atte a offendere, è stato trasferito presso la casa circondariale di Bancali. La donna, comprensibilmente sotto shock, è stata messa in sicurezza.

