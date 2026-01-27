Paura a Sorradile, auto si ribalta lungo la Sp 15: ferito il conducente

Un violento ribaltamento ha coinvolto un automobilista nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 15, nel tratto compreso tra i comuni di Sorradile e Neoneli. Erano circa le 16:30 quando l’uomo, al volante di un Suv Toyota, è uscito di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Dopo aver perso aderenza con l’asfalto, la vettura ha terminato la sua corsa ribaltandosi su se stessa e bloccando il guidatore all’interno dell’abitacolo deformato. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta è intervenuta per estrarre l’uomo dalle lamiere, permettendo così al personale del 118 di prestare le prime cure.

Il conducente è stato poi accompagnato in ospedale per i necessari controlli medici; nonostante il grande spavento e i traumi riportati, fortunatamente le sue condizioni non risultano critiche.

