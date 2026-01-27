Contratto depositato e prima convocazione in vista per il talento uruguaiano sbarcato ieri in Sardegna

Albarracín è ufficialmente del Cagliari, debutto possibile già contro il Verona

Ufficiale l’acquisto di Agustín Albarracín da parte del Cagliari. Il giovane attaccante uruguaiano classe 2005, prelevato dal Boston River, è stato annunciato dal club sardo quest’oggi dopo le visite mediche e l’arrivo in Sardegna nella giornata di ieri.

Il contratto del calciatore è stato depositato in Lega, rendendo così possibile una sua prima convocazione già per la sfida contro il Verona, in programma sabato alle 20.45. Un esordio immediato che potrebbe regalare ai tifosi rossoblù un primo sguardo su uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano.

Albarracín si presenta come seconda punta o trequartista, con la capacità di agire anche sugli esterni offensivi. Un profilo moderno, duttile e tecnico, che ha già mostrato qualità nella Nazionale Under 20 dell’Uruguay e viene seguito con interesse anche dalla selezione maggiore.

L’operazione si è chiusa sulla base di 2 milioni di euro, con una percentuale del 30% sulla futura rivendita a favore del Boston River nel caso di una cessione superiore alla cifra investita dal Cagliari. Per il calciatore, invece, un contratto fino a giugno 2030, a testimonianza della fiducia riposta dal club nel suo potenziale.

Alto 176cm, mancino naturale ma abile anche con il destro, Albarracín unisce rapidità, tecnica e visione di gioco, qualità che lo rendono particolarmente adatto al calcio europeo. Servirà lavorare sul fisico, ma tecnicamente in Uruguay si parla molto bene di lui.

Sul suo arrivo c’è lo zampino di Andrea Cossu, talent scout rossoblù e ormai profondo conoscitore del calcio sudamericano. Fu proprio Cossu a segnalare Juan Rodríguez, difensore centrale e grande amico di Albarracín, con cui condivide anche l’agente.

Ora la parola passa al campo. La possibile convocazione contro il Verona rappresenta il primo passo di un percorso che il Cagliari spera possa rivelarsi lungo e ricco di soddisfazioni.

