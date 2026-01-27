Maltempo in Sardegna: nuova allerta per venti forti, mareggiate e piogge

Una nuova e intensa fase di maltempo è in arrivo sulla Sardegna, con forti venti occidentali, mareggiate lungo le coste esposte e piogge abbondanti che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. La Protezione civile regionale ha diramato due distinti bollettini di allerta, validi tra martedì 27 e giovedì 29 gennaio, invitando la popolazione alla massima prudenza.

Il primo avviso riguarda vento e condizioni marine avverse. Secondo il bollettino, “dalle prime ore di mercoledì 28 e fino al pomeriggio di giovedì 29 gennaio sono previsti venti forti di componente occidentale su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca sulle coste occidentali e sui rilievi. Inoltre, per la giornata di mercoledì sono possibili mareggiate da ovest sud-ovest sulle coste occidentali esposte con altezze d’onda significativa oltre i 4 metri”.

Un quadro che desta particolare preoccupazione soprattutto per le zone costiere, già messe a dura prova dalle recenti mareggiate, e per le aree interne più esposte alle raffiche di vento.

Il secondo bollettino interessa invece il rischio idrogeologico e idraulico, con un avviso valido dalle 14 di martedì 27 fino alla mezzanotte di mercoledì 28 gennaio. Le aree interessate sono numerose e presentano livelli differenziati di criticità.

Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico nel Sulcis Iglesiente, nel Campidano, nella Sardegna sud orientale e nel Logudoro.

Codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico nella Sardegna centrale e nella Sardegna centro occidentale.

