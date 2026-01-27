Giornata della Memoria, Zedda: “Invito i giovani a studiare e capire”

In occasione della Giornata della Memoria, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha rivolto un messaggio sentito alla cittadinanza, richiamando il valore universale del ricordo e il dovere morale di trasmetterne il significato alle nuove generazioni.

“Sono trascorsi più di 80 anni dalla tragedia della seconda guerra mondiale, ma i conflitti nel mondo imperversano ancora in tanti Paesi” scrive Zedda sui social. “Per questo, ricordare la Giornata della memoria è un dovere e un monito per il nostro presente e il futuro delle nuove generazioni”, ha proseguito il primo cittadino, sottolineando come il ricordo della Shoah non appartenga solo al passato, ma rappresenti una responsabilità attuale e collettiva.

Nel suo intervento, Zedda ha ribadito la portata devastante dell’Olocausto, ricordando le vittime di una delle più grandi tragedie della storia: “L’Olocausto provocò l’uccisione di un terzo del popolo ebraico e di innumerevoli membri di altre minoranze come rom e sinti, ma anche oppositori politici, prigionieri di guerra, omosessuali, persone disabili, ebrei italiani e tantissimi altri”.

Il sindaco ha poi invitato soprattutto i giovani a coltivare spirito critico e conoscenza, strumenti fondamentali per prevenire il ripetersi di simili orrori. “In particolare ai giovani, faccio un invito a studiare, essere curiosi, capire perché sono accadute certe cose e perché a volte c’è il sentore di corsi e ricorsi storici”.

Nel suo discorso, Zedda ha anche lanciato un chiaro monito contro ogni forma antidemocratica. “I fascismi, quelli di ieri e quelli di oggi, hanno sempre determinato e determinano povertà, devastazioni, morti, uccisione di persone inermi, di coloro che sono diversi dai dittatori e delle persone che amano la libertà e la democrazia”.

E conclude: “Nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau compare ancora la scritta “il lavoro rende liberi”, ma la gente veniva sterminata nelle camere a gas e nei forni crematori. Solo la pace e la conoscenza rendono veramente libere le persone”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it