L’Università di Cagliari entra nella Top 500 europea

L’Università di Cagliari conquista un traguardo storico entrando per la prima volta nella Top 500 europea del “QS World University Rankings: Europa 2026”, la prestigiosa classifica elaborata ogni anno da Quacquarelli Symonds. L’ateneo sardo si posiziona al 482° posto, risultando la migliore tra le università italiane di nuova classificazione e confermando una crescita in termini di qualità della didattica, ricerca e internazionalizzazione.

Il risultato arriva in un contesto complesso per il sistema universitario italiano. Secondo l’edizione 2026 del ranking europeo, l’Italia porta 65 università in classifica, collocandosi al quarto posto in Europa per numero di atenei presenti, dopo Regno Unito, Turchia e Germania. Tuttavia, il bilancio complessivo mostra una flessione delle performance: su 51 università già classificate, 35 scendono in graduatoria, 14 migliorano e due restano stabili, con un saldo negativo tra i più alti del continente.

Nonostante ciò, l’ingresso dell’Università di Cagliari tra le prime 500 rappresenta un segnale forte per il Mezzogiorno e per l’intero sistema accademico isolano. Insieme all’ateneo sardo, tra le nuove entrate spicca anche l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, che si colloca al 491° posto. Nessuna università italiana, però, è riuscita a entrare nella Top 50 oltre a quelle già presenti nei precedenti rilevamenti.

Tra i movimenti più significativi in classifica, si distingue l’Università di Roma Tor Vergata, che guadagna 17 posizioni e raggiunge il 150° posto, mentre l’Università di Catania segna il miglior balzo in avanti con un progresso di 56 posizioni, attestandosi al 301° posto. In crescita anche l’Università di Genova, che sale al 204° posto.

In vetta al panorama accademico nazionale resta il Politecnico di Milano, pur registrando una flessione che lo vede scendere dal 38° al 45° posto europeo. Seguono l’Università di Bologna, che esce dalla Top 50 scivolando al 59° posto, e la Sapienza di Roma, ora 77ª.

Intanto, per l’Università di Cagliari, l’ingresso nella Top 500 europea rappresenta un riconoscimento di grande valore.

