Cagliari-Hellas Verona, Pisacane: “Vero scontro diretto, la città deve spingerci”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus tra Cagliari ed Hellas Verona (fischio d’inizio alle ore 20:45); match valevole per la 23a giornata del campionato di Serie A.

Morale della squadra: “Ho percepito attenzione e voglia di migliorare, la squadra è in campana perché questo è uno scontro diretto vero. Quello che dicono gli altri mi interessa poco. Penso a quello che vogliamo fare noi: non alimento polemiche, non è da me”.

Sulle ultime di formazione: “Chi ha fatto bene parte avvantaggiato, potrebbero giocare gli stessi di Juve e Fiorentina. Lavoriamo per stare in campana, la Serie A è infima, dobbiamo continuare a martellare. Parlo di scontro diretto come di una finale, mi aspetto di vedere tutta Cagliari che ci spinge. Dobbiamo essere un blocco unico per disegnare il nostro finale come imaginiamo”.

Sulla cessione di Prati: “Non si può dire che sia andata male a Cagliari per lui, ha qualità e personalità. A volte ci serviva altro da quello che poteva darci e gli auguro di fare bene in questi sei mesi a Torino”.

Sull’acquisto di Raterink: “Raterink l’abbiamo seguito, è una scelta in prospettiva e ha qualità. Mi ha colpito la mentalità, ha fame e dice sempre che vuole migliorare. Dobbiamo andare piano anche con lui e non attaccarci alle etichette”.

