Direttore di un ufficio postale a soli 22 anni, la storia di Davide Zoncheddu

A soli 22 anni, Davide Zoncheddu è il più giovane direttore di un ufficio postale in Sardegna. Originario di Santa Maria Navarrese e oggi alla guida della sede di Talana, il giovane dirigente rappresenta un esempio concreto di come determinazione, formazione e opportunità possano incontrarsi all’interno di una grande realtà aziendale come Poste Italiane.

Diplomato all’Istituto Industriale di Tortolì, Zoncheddu ha iniziato il suo percorso professionale in Poste nel dicembre 2024, per poi essere assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026. Una scelta maturata dopo il diploma, quando ha deciso di cercare una strada chiara e stabile per il proprio futuro lavorativo.

Il momento decisivo arriva con la selezione aziendale. “Quando ho ricevuto la chiamata per il processo di selezione – racconta il giovane direttore – ho sentito subito che poteva essere il punto di svolta”. Dopo aver affrontato i test, l’ingresso in Poste Italiane segna un traguardo personale importante: “Il momento in cui mi hanno comunicato l’assunzione come operatore di sportello è stata la realizzazione di un sogno”.

Sono 442 gli uffici postali distribuiti in Sardegna, dai grandi centri ai comuni più piccoli. “Personalmente – aggiunge il direttore – credo fortemente nel valore del rapporto umano, soprattutto in un contesto lavorativo come questo, dove la fiducia del cliente è tutto”.

Accanto al lavoro, non mancano le passioni. Lo sport, e in particolare il calcio, accompagna Davide sin dall’infanzia e rappresenta una scuola di vita. “Sono una persona dinamica, curiosa, e con una forte passione per lo sport, in particolare per il calcio, che mi ha insegnato il valore del gioco di squadra, fondamentale nel lavoro e nella vita”, spiega.

Negli ultimi sette anni, il gruppo Poste ha effettuato 30mila assunzioni a livello nazionale, riducendo l’età media del personale da circa 50 a 47,5 anni. Oggi convivono in azienda quattro generazioni, con il 57% dei dipendenti sotto i 51 anni e il 28% sotto i 40. Significativa anche la presenza femminile: il 54% della forza lavoro è composto da donne, che rappresentano il 46% dei quadri dirigenti e il 59% dei direttori degli uffici postali.

