Cagliari, allerta maltempo prorogata: allagato il parcheggio Cuore

L’allerta meteo nel Campidano e nel Sulcis Iglesiente passa da arancione a gialla, con criticità ordinaria, ma l’attenzione resta alta soprattutto nell’area di Cagliari, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato disagi alla viabilità e ad alcune aree di sosta.

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino valido dalle 14 di sabato 31 gennaio fino alle 9 di domenica 1 febbraio, per rischio idrogeologico e idraulico. Contestualmente, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha diffuso una serie di norme di comportamento rivolte in particolare ai residenti della Municipalità di Pirri, zona storicamente più esposta ai fenomeni di allagamento.

Secondo quanto indicato dall’amministrazione comunale, è sconsigliato parcheggiare in diverse strade del quartiere, tra cui via Balilla (nel tratto da piazza Italia a via Dandolo) e le relative traverse, via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto presenti in queste vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, individuato come area di sosta alternativa e più sicura.

Le copiose precipitazioni hanno avuto ripercussioni anche nell’area attorno allo stadio. In particolare, si registra un allagamento parziale del Parcheggio Cuore, situato in prossimità dell’Unipol Domus, dove nella serata di sabato 31 gennaio 2026 è in programma la gara di Serie A tra Cagliari e Verona.

La presenza di acqua in più punti dell’area di sosta rende necessario mantenere massima prudenza, sia per gli automobilisti sia per i pedoni, soprattutto nelle fasi di accesso e deflusso. Il fondo stradale reso scivoloso e la ridotta visibilità in alcune zone potrebbero causare rallentamenti e difficoltà.

