Aou Sassari, nominati il direttore amministrativo e la direttrice sanitaria

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari consolida ufficialmente i propri vertici. Il direttore generale, Serafinangelo Ponti, ha formalizzato la composizione della governance strategica confermando Alberto Mura nel ruolo di direttore amministrativo e Lucia Anna Mameli in quello di direttrice sanitaria. La delibera, siglata il 30 gennaio, stabilisce l’assetto che guiderà l’ente per il prossimo triennio, puntando su un programma che unisce il progresso tecnologico alla sensibilità verso il paziente.

Il direttore generale ha delineato gli obiettivi ambiziosi di questa nuova fase gestionale, dichiarando: “La sfida che si apre oggi è una sfida positiva e consapevole. Occorre rafforzare quanto costruito e proiettarlo verso nuove traiettorie di sviluppo. Innovazione organizzativa, investimenti tecnologici, integrazione con l’Università e centralità della persona saranno i pilastri del nostro mandato. Abbiamo una direzione sanitaria e amministrativa pienamente titolata a dare il proprio apporto nei prossimi anni, consolidando i processi avviati e accompagnando l’Azienda in un percorso di crescita e modernizzazione”.

Le figure scelte portano in dote curriculum di spessore: Alberto Mura, in carica dal giugno 2025, vanta una lunga esperienza amministrativa maturata sia nel Comune di Sassari sia all’interno dei vertici di Ats Sardegna; Lucia Anna Mameli, alla guida sanitaria dal 2023, è una specialista in ematologia legata all’Aou di Sassari dal 2005. Proprio la Mameli ha voluto ribadire l’importanza del fattore umano nel processo di guarigione, affermando:

“Il nostro impegno sarà orientato alla qualità e alla sicurezza delle cure, ma anche all’umanizzazione dell’assistenza, elemento sempre più centrale nel rapporto con pazienti e familiari. Innovazione e continuità non sono concetti alternativi, ma complementari: consolidare quanto funziona per migliorare ciò che può essere ulteriormente sviluppato. La dimensione umana del percorso di cura resta il cuore della nostra azione”.

