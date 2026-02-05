Cagliari, operazione antidroga tra Pirri e San Michele: tre arresti

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato tre persone a Cagliari ritenute coinvolte in un’attività di traffico e cessione di sostanze stupefacenti, al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità diffusa.

L’intervento è maturato dopo una fase investigativa basata su mirati servizi di osservazione e controllo, svolti in particolare nei quartieri di San Michele e Pirri, con estensioni anche nel comune di Quartucciu. Gli accertamenti avrebbero consentito agli investigatori di individuare e bloccare i tre soggetti considerati parte di una rete dedita allo spaccio.

Durante le operazioni la Polizia ha sequestrato un consistente quantitativo di sostanza: complessivamente circa 600 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, quest’ultima in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Nel corso delle perquisizioni è emerso anche un elemento ritenuto significativo dagli investigatori. Una delle abitazioni riconducibili a uno degli indagati risultava dotata di un articolato sistema di videosorveglianza composto da 15 telecamere, presumibilmente installate per prevenire eventuali controlli delle forze dell’ordine.

All’interno dello stesso immobile, oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 10mila euro in contanti, ritenuti compatibili con i proventi dell’attività illecita.

Determinante è stato anche il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. I cani antidroga Abba, Cesar e Pyton hanno consentito agli agenti di individuare e recuperare gran parte dello stupefacente nascosto.

Gli arrestati, al termine dell’udienza di convalida e del giudizio per direttissima, hanno ottenuto i termini a difesa. Nel medesimo contesto operativo, la Squadra Mobile ha anche rintracciato e arrestato un pregiudicato cagliaritano destinatario di un decreto di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, a seguito di violazioni segnalate dalle Volanti della Questura.

