Villamassargia, frontale tra due Fiat Panda: ferite due donne

Violento scontro frontale tra due Fiat Panda sulla Provinciale 86: due donne sono rimaste ferite e una è stata estratta con difficoltà

Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Provinciale 86, all’altezza del cimitero comunale di Villamassargia, dove si è verificato un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, due Fiat Panda si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento, con gravi danni riportati da entrambi i mezzi, rimasti bloccati sulla carreggiata e impossibilitati a riprendere la marcia.

Alla guida delle due vetture si trovavano una donna di 47 anni e un giovane di 24 anni. La situazione è apparsa subito delicata soprattutto per la conducente, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo a causa delle deformazioni riportate dal veicolo.

Per liberarla è stato necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, che hanno operato con strumenti specifici per estrarre la donna dalle lamiere e consentire l’accesso ai sanitari. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza e stabilizzazione dei feriti.

Secondo le prime informazioni, nessuna delle persone coinvolte sembrerebbe in pericolo di vita, ma i soccorritori hanno disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. I Carabinieri di Villamassargia hanno messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità, fortemente rallentata per consentire i rilievi tecnici e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

