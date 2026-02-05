Mareggiate in Sardegna, onde fino a 5 metri: scatta l’allerta

La Sardegna si prepara a fronteggiare una nuova fase di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per mareggiate valido sino alle 18 di venerdì 6 febbraio, con particolare attenzione rivolta alle coste occidentali e ai settori meridionali dell’Isola.
Secondo le previsioni, il moto ondoso sarà alimentato da venti provenienti da ovest sud-ovest, con un quadro marino particolarmente critico nelle prime ore della giornata. Nelle prime 6 ore, infatti, l’altezza d’onda al largo dovrebbe raggiungere valori prossimi ai 5 metri, rendendo difficoltose le attività in mare e potenzialmente rischiose le aree costiere più esposte.
Nel corso della giornata, il moto ondoso è previsto in graduale attenuazione, anche se il mare resterà agitato. Nel pomeriggio l’altezza d’onda dovrebbe mantenersi ancora superiore ai 3 metri, con condizioni che potrebbero continuare a creare disagi alla navigazione e alle zone litoranee.
Parallelamente, il peggioramento atmosferico porterà anche nuove precipitazioni, in alcuni casi a carattere temporalesco. Proprio per questo la Protezione civile regionale ha emanato anche un’allerta per rischio idraulico che riguarda quasi tutta la Sardegna.
L’allerta, tuttavia, esclude alcune aree specifiche: Sulcis, Campidano e Gallura, dove al momento non sono previste criticità significative legate ai corsi d’acqua o al deflusso delle piogge.
