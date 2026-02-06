Assemini, auto in fiamme nella notte

Paura nelle prime ore della mattinata nell’agro di Assemini, dove un’autovettura è stata distrutta da un incendio. L’allarme è scattato intorno alle ore 5, quando una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari è intervenuta tempestivamente per domare le fiamme.

All’arrivo dei soccorritori, il veicolo risultava già completamente avvolto dal fuoco. I Vigili del fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, riuscendo a evitare che l’incendio potesse estendersi alla vegetazione circostante e provocare ulteriori danni.

L’intervento si è concluso senza il coinvolgimento di persone e non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo: sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

