Cagliari, viale Merello chiusa per la buca che ha bloccato un bus

La buca è grossa, ma i disagi che ha creato lo sono anche di più. Viale Merello è stato chiuso al traffico dopo l’episodio che ha visto un autobus del Ctm sprofondare in una buca apertasi nell’asfalto mentre stava effettuando la svolta provenendo da corso Vittorio Emanuele.

L’incidente, avvenuto in un punto nevralgico della viabilità cittadina, ha reso necessario l’immediato blocco della circolazione per motivi di sicurezza e per consentire l’avvio delle operazioni tecniche di ripristino del manto stradale. L’ingresso della via è stato dunque transennato.

La chiusura resterà in vigore fino al completamento dell’intervento di ripristino. L’interruzione della viabilità sta causando inevitabili disagi alla circolazione e possibili rallentamenti anche sulle strade limitrofe, considerato l’elevato flusso di traffico che quotidianamente attraversa la zona. Al momento si attendono aggiornamenti sui tempi necessari per la riapertura completa del tratto interessato.

