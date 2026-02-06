Einstein Telescope, 7.4 milioni di euro ai comuni dell’area progetto

All'interno della nuova legge finanziaria, è stato approvato uno stanziamento di 7,4 milioni di euro a beneficio di Lula, Bitti, Onanì e Orune

L’ambiziosa corsa della Sardegna per accogliere l’Einstein Telescope sta già producendo effetti tangibili sul tessuto urbano dei comuni coinvolti. All’interno della nuova legge finanziaria, è stato approvato uno stanziamento di 7,4 milioni di euro a beneficio di Lula, Bitti, Onanì e Orune.

Questi fondi verranno impiegati per la riqualificazione dei centri abitati e il recupero di immobili privati. Gli edifici ristrutturati saranno messi a disposizione, tramite locazione, dei tecnici e delle maestranze che si occuperanno della progettazione e della realizzazione della grande infrastruttura scientifica.

Il provvedimento è il risultato di un fitto dialogo istituzionale gestito dalla Presidenza della Regione. Il coordinamento tra i sindaci dei quattro centri barbaricini e l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, ha permesso di mappare le priorità dei territori e trasformare le necessità locali in investimenti strutturali.

