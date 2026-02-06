Dorgali, controlli a tappeto dei Carabinieri: pioggia di denunce e patenti ritirate

L'episodio più singolare ha riguardato un giovane neopatentato che ha tentato una fuga precipitosa per evitare il controllo

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno attuato un’ampia operazione di monitoraggio nel territorio di Dorgali e nei centri vicini per contrastare la guida pericolosa e il disturbo della quiete pubblica. Durante le attività, i militari hanno deferito all’autorità giudiziaria cinque persone, di cui quattro trovate al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti legali e una quinta che si è opposta al test nonostante palesi segni di ebbrezza. Per tutti i soggetti coinvolti è scattato l’immediato ritiro della patente. Parallelamente, altri due automobilisti sono stati sanzionati in via amministrativa per superamenti più lievi dei parametri dell’alcol.

Un’attenzione specifica è stata riservata ai ciclomotori per rispondere alle numerose lamentele dei cittadini riguardanti l’inquinamento acustico notturno. In questo ambito, le forze dell’ordine hanno sanzionato dieci conducenti e disposto il fermo amministrativo per cinque mezzi che presentavano modifiche non autorizzate, targhe illeggibili o un numero di passeggeri superiore a quello consentito. L’episodio più singolare ha riguardato un giovane neopatentato che ha tentato una fuga precipitosa per evitare il controllo, venendo però bloccato dopo un breve inseguimento.

Il ragazzo ha cercato di giustificare l’eccessiva velocità dichiarando di essere in ritardo per un appuntamento galante. Sebbene le contestazioni siano state formalizzate, la responsabilità penale dei soggetti coinvolti resta soggetta a verifica nel corso delle indagini preliminari e del futuro iter processuale.

