Cagliari, Mazzitelli: “Gol alla Juve gioia immensa, continuiamo a testa bassa”

Luca Mazzitelli, centrocampista del Cagliari, è una delle note positive di questa parte di stagione in casa rossoblù. Dopo un primo periodo di campionato, in cui Pisacane non ha scelto di utilizzarlo con frequenza, il classe 1995 è ora uno dei punti fermi del centrocampo (con 2 gol all’attivo).

“Il gol alla Juventus una gioia immensa. Quando ho visto la punizione radente di Gaetano ho deciso di calciare, era l’unica cosa che avrei potuto fare. Mi sono girato e ho visto il pallone che filava via bene, che Perin era coperto. Poi, lo stadio è esploso”, ha dichiarato Mazzitelli a Il Corriere dello Sport.

“Ora lo sbaglio da non fare è pensare di avercela già fatta, sarebbe l’errore più grande. Dobbiamo continuare così, a testa bassa, con la massima concentrazione”.

