Ussaramanna, minacce di morte e pugni a un carabiniere: 47enne arrestato

L'uomo è stato sorpreso alla guida senza patente, che gli era stata revocata nel 2024; portato in caserma è andato in escandescenza

Un servizio di monitoraggio stradale nel Medio Campidano si è concluso con l’arresto di un 47enne di Turri, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e recidiva nella guida senza patente.

Tutto è cominciato a Ussaramanna, dove una pattuglia della stazione locale ha fermato l’uomo, un disoccupato già conosciuto dagli archivi giudiziari, per un normale accertamento. Verificando i documenti, i Carabinieri hanno scoperto che il conducente era al volante nonostante la sua licenza di guida fosse stata revocata nel 2024, anno in cui era stato già sorpreso e sanzionato per la stessa mancanza.

La vicenda ha preso una piega violenta una volta giunti in caserma per la redazione dei verbali. L’uomo ha perso il controllo, scagliandosi contro uno dei militari prima con pesanti minacce di morte e poi colpendolo fisicamente con dei pugni.

Il personale dell’Arma è riuscito a bloccarlo immediatamente, dichiarandolo in arresto. Su indicazione della Procura, il quarantasettenne è stato trasferito presso la sua residenza agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi al Tribunale di Cagliari. Contestualmente, l’automobile utilizzata dall’uomo è stata sequestrata.

