Il blitz ha permesso di recuperare oltre 50 dosi già confezionate, pronte per essere immesse sul mercato, oltre a una somma di denaro in contanti

Sassari, blitz della Polizia nella casa dell’eroina e cocaina: scattano 2 arresti

La Polizia di Stato ha smantellato un’importante centrale del narcotraffico nel cuore pulsante di Sassari, portando all’arresto di due cittadini stranieri. L’operazione è il culmine di un’attività investigativa durata diversi giorni, focalizzata su un vicolo del centro storico divenuto punto di riferimento per il commercio di sostanze pesanti.

Secondo quanto emerso, la base logistica garantiva un flusso costante di eroina e cocaina, servendo ogni giorno una vasta platea di acquirenti. Dopo aver monitorato i movimenti sospetti attraverso prolungati servizi di osservazione, gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione in un’abitazione utilizzata come deposito e centro vendite.

Il blitz ha permesso di recuperare oltre 50 dosi già confezionate, pronte per essere immesse sul mercato, oltre a una somma di denaro in contanti sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività illecita. Per i due indagati si sono aperte le porte della casa circondariale di Bancali, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it