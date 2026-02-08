Notizie Cagliari Cagliari, donna investita in via Scano: è grave

Grave incidente a Cagliari: una donna di circa 80 anni è stata investita in via Scano, riportando gravi ferite

Crediti foto: Ansa

Grave incidente stradale questa sera a Cagliari. Una donna è stata travolta da un’automobile in via Scano, all’incrocio con via Cugia. L’anziana, di circa 80 anni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove è stata ricoverata in codice rosso.

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che l’auto coinvolta è rimasta danneggiata. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento immediato in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

