Sarroch, incidente e auto ribaltata sulla 195 bis: un ferito

Intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi a Sarroch, nel Cagliaritano, per un incidente stradale avvenuto lungo la Statale 195 bis.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando una squadra del Comando provinciale di Cagliari è stata inviata sul posto per mettere in sicurezza l’area e prestare soccorso agli occupanti del veicolo coinvolto.

Giunti sul luogo dell’incidente, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario, alla stabilizzazione del mezzo e soprattutto all’estricazione di una persona rimasta intrappolata nell’abitacolo, affidandola poi alle cure del personale sanitario.

Presenti anche gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

