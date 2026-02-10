Calasetta, violenta aggressione al sindaco dopo una discussione con un operaio

Un grave atto di aggressione ha scosso la comunità di Calasetta. Il sindaco, Antonello Puggioni, è stato vittima di un violento attacco perpetrato da un addetto ai cantieri Lavoras durante una discussione degenerata lo scorso venerdì. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio avrebbe impugnato un forcone colpendolo ripetutamente.

L’episodio è emerso pubblicamente solo nelle scorse ore attraverso una nota del gruppo consiliare “Rinascita Calasettana”, che sostiene l’attuale amministrazione. Il primo cittadino, dopo l’aggressione, è stato accompagnato d’urgenza in ospedale: i medici del pronto soccorso hanno confermato la presenza di diverse fratture. Solo la prontezza dei testimoni oculari ha impedito che la situazione avesse risvolti ancora più drammatici.

Attualmente, l’aggressore è stato rimosso dall’incarico e sospeso dal servizio, mentre i Carabinieri hanno avviato un’indagine formale a seguito della querela sporta da Puggioni per accertare l’esatta dinamica del ferimento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it