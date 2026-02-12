Dimissioni Maria Laura Orrù a Elmas, il Pd: “Prendiamo atto, attendiamo formalizzazione”

Il Partito Democratico di Elmas, attraverso una nota stampa, rende note le dimissioni della prima cittadina Maria Laura Orrù dal ruolo di sindaca: “Ne prendiamo atto, e attendiamo la formalizzazione delle stesse. La Sindaca ha motivato le sue dimissioni dichiarando che la sua scelta deriva “dalla necessità di ristabilire un legame autentico con i cittadini e le cittadine, che considera fondamentale per il futuro di Elmas”, si legge nella nota.

Il Pd replica anche alle dichiarazioni di Maria Laura Orrù: “Durante le sue dimissioni, la Sindaca ha dichiarato che i consiglieri del gruppo PD hanno compromesso il patto di fiducia con la nostra comunità. Noi rispondiamo dicendo che siamo andati all’opposizione proprio per rispettare quel patto di fiducia, che invece abbiamo visto tradito dalla Sindaca, dai suoi Assessori e dalla Maggioranza che le era rimasta. Ha dichiarato in Consiglio che lei sceglie “di non piegarsi alle vecchie logiche della politica, perché crede fermamente che Elmas meriti un governo trasparente, responsabile e realmente coeso”.

“Noi rispondiamo dicendo che non sappiamo quali siano le vecchie logiche della politica a cui si riferisce -e la invitiamo a chiarirlo pubblicamente-, perché il Pd nel 2021 ha scelto lei come candidata a Sindaca ed ha contribuito in modo determinante alla sua elezione, grazie al nostro radicamento, al nostro senso di responsabilità e alla nostra capacità di creare consenso”.

