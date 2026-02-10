Elmas, la sindaca Orrù lascia: “Non mi piego alla vecchia politica”

Scossone politico a Elmas. La sindaca Maria Laura Orrù ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ufficializzando la decisione attraverso un video diffuso sui social network. Nel messaggio rivolto alla cittadinanza, la prima cittadina ha spiegato di aver maturato la scelta per non sottostare a dinamiche che, a suo dire, richiamano “la vecchia politica”, sottolineando la necessità di un’amministrazione comunale più compatta e coerente rispetto al mandato ricevuto dagli elettori.

“Oggi desidero condividere con voi una scelta importante: ho presentato le mie dimissioni da Sindaca di Elmas”, ha dichiarato Orrù, motivando la decisione con la volontà di non accettare compromessi che avrebbero modificato l’assetto della maggioranza uscita dalle urne.

La sindaca ha evidenziato che i numeri per proseguire l’esperienza amministrativa sarebbero comunque stati disponibili, come emerso nel Consiglio comunale del 30 gennaio, ma ha rimarcato che non sarebbe stata “la squadra che voi avete scelto”.

Nel frattempo, ha spiegato di essersi già attivata per garantire una transizione ordinata e consentire al commissario di gestire l’ordinaria amministrazione senza rallentamenti. Orrù ha anche annunciato l’intenzione di restituire la parola agli elettori e favorire nuove elezioni in tempi brevi.

L’obiettivo dichiarato è quello di andare al voto già nella primavera 2026, evitando un commissariamento prolungato. “Credo nella democrazia: per questo preferisco restituire la parola alle elettrici e agli elettori”, ha affermato.

La decisione, tuttavia, non chiude il percorso politico della sindaca: Orrù ha infatti annunciato la volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni comunali. “Le mie dimissioni non segnano una fine, ma l’occasione per rilanciare con più forza il nostro progetto. Per questo mi ricandiderò alle prossime elezioni, aprendo subito un percorso di ascolto e confronto con tutta la cittadinanza”.

