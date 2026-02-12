Lutto nel giornalismo sardo, a 92 anni si è spento Carmelo Alfonso

Il giornalismo sardo e nazionale piange la scomparsa di Carmelo Alfonso, storica firma della Rai e pilastro della stampa sportiva, spentosi all’età di 92 anni. Nato ad Alghero nel 1933, Alfonso aveva dedicato la sua intera esistenza al racconto dello sport, diventando per il grande pubblico televisivo uno dei volti familiari di trasmissioni cult come 90° Minuto, per le quali curava i collegamenti e i servizi da Cagliari.

La sua carriera, iniziata precocemente nel capoluogo isolano, lo ha visto ricoprire il ruolo di caposervizio sportivo per la Rai, oltre a collaborare per lungo tempo come corrispondente per la Gazzetta dello Sport.

Oltre all’impegno professionale, Carmelo Alfonso è stato un instancabile animatore della vita associativa e sindacale: per decenni ha guidato l’Ussi Sardegna (Unione Stampa Sportiva Italiana) in veste di presidente, ricoprendo anche prestigiosi incarichi a livello nazionale come consigliere e vicepresidente.

