Uta, autoarticolato si ribalta nella cunetta: autista in codice rosso

Un grave sinistro stradale ha richiesto l’intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco lungo la Strada Provinciale 2, nel tratto compreso tra i chilometri 13 e 14, all’interno del comune di Uta. Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un autoarticolato ha perso aderenza con l’asfalto, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco all’interno di un profondo canale di scolo, immerso nella fitta vegetazione a bordo carreggiata.
Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente una squadra di pronto intervento del Comando di Cagliari. Il conducente del mezzo pesante, dopo essere stato estratto dalla cabina e assistito sul posto dal personale sanitario, è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’assegnazione di un codice rosso.
Nonostante la gravità dei traumi riportati e la dinamica violenta dell’impatto, le prime informazioni riferiscono che l’uomo non sarebbe in imminente pericolo di vita. Attualmente, i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area e dello stesso autoarticolato per scongiurare eventuali perdite di liquidi infiammabili o ulteriori rischi ambientali.
