Uta, autoarticolato si ribalta nella cunetta: autista in codice rosso

Nonostante la violenta dinamica e forti traumi riportati dall'autista, le prime informazioni riferiscono che non sia in pericolo di vita

Un grave sinistro stradale ha richiesto l’intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco lungo la Strada Provinciale 2, nel tratto compreso tra i chilometri 13 e 14, all’interno del comune di Uta. Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un autoarticolato ha perso aderenza con l’asfalto, finendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco all’interno di un profondo canale di scolo, immerso nella fitta vegetazione a bordo carreggiata.

Sul luogo dell’incidente è giunta tempestivamente una squadra di pronto intervento del Comando di Cagliari. Il conducente del mezzo pesante, dopo essere stato estratto dalla cabina e assistito sul posto dal personale sanitario, è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’assegnazione di un codice rosso.

Nonostante la gravità dei traumi riportati e la dinamica violenta dell’impatto, le prime informazioni riferiscono che l’uomo non sarebbe in imminente pericolo di vita. Attualmente, i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dell’area e dello stesso autoarticolato per scongiurare eventuali perdite di liquidi infiammabili o ulteriori rischi ambientali.

