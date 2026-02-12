Vento forte nel Sassarese: oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco

Alberi caduti, strutture pericolanti e strade bloccate: criticità ad Arzachena, Porto Torres e Tempio

Giornata particolarmente impegnativa per i Vigili del fuoco del Comando di Sassari, alle prese con l’ondata di maltempo e le forti raffiche di vento che stanno colpendo l’intero territorio provinciale.

Il bilancio provvisorio parla di oltre 60 interventi già effettuati, con diverse altre richieste ancora in attesa di essere evase. Le operazioni riguardano soprattutto la rimozione di elementi pericolanti e la messa in sicurezza di infrastrutture e strade.

Tra gli episodi più rilevanti si registra quanto accaduto ad Arzachena, dove un eucalipto è caduto sulla Sp13, coinvolgendo un furgone e un’auto. La pianta ha bloccato completamente la circolazione in entrambe le direzioni, causando l’interruzione della viabilità. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Arzachena.

Situazione delicata anche a Porto Torres, dove una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza l’impalcatura di un palazzo in ristrutturazione, resa instabile dal vento.

A Tempio Pausania, invece, le raffiche hanno compromesso la stabilità del Pala Tenda. I Vigili del fuoco hanno provveduto a delimitare l’area circostante per evitare rischi alla popolazione, rinviando le operazioni di messa in sicurezza definitiva a quando l’intensità del vento sarà diminuita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tempio.

L’emergenza resta in corso e le squadre continuano a operare senza sosta per fronteggiare le criticità legate al maltempo.

