Bomba davanti a un negozio di ricambi a Olbia: indagini in corso

Grave atto intimidatorio compiuto nella notte a Olbia, dove un ordigno è stato collocato davanti all’ingresso di una rivendita di pezzi di ricambio.

L’esplosione, provocata da un ordigno di medio potenziale, ha causato pesanti danni agli infissi dell’attività commerciale. A lanciare l’allarme, questa mattina all’apertura dell’attività, sono stati gli stessi titolari, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Olbia, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e individuare i responsabili.

Gli investigatori hanno già ascoltato i proprietari dell’esercizio e stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per risalire agli autori del gesto.

