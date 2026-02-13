Dolianova, minaccia con un coltello i familiari: scatta il braccialetto elettronico

A Dolianova un 48enne è stato allontanato dal paese e sottoposto a braccialetto elettronico dopo gravi minacce ai familiari

Un divieto di dimora a Dolianova e il divieto di avvicinamento alle persone offese, con obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri controllata tramite braccialetto elettronico. È quanto disposto dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un 48enne disoccupato, residente nel centro del Parteolla e già noto alle forze dell’ordine.

L’ordinanza cautelare è stata eseguita nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Dolianova, al termine di un’attività investigativa che ha ricostruito una delicata vicenda familiare culminata in un episodio particolarmente grave.

Secondo quanto emerso, lo scorso 29 gennaio l’uomo, in un evidente stato di alterazione psicofisica che gli inquirenti collegano a un possibile abuso di sostanze stimolanti, avrebbe aggredito per motivi futili alcuni parenti, prendendo di mira soprattutto due donne ultrasessantenni. In quell’occasione avrebbe anche minacciato le vittime utilizzando un coltello a serramanico.

L’intervento immediato dei militari dell’Arma aveva consentito di riportare la situazione sotto controllo e di procedere al sequestro dell’arma. Gli approfondimenti successivi hanno però delineato un quadro più ampio e preoccupante. Non un episodio isolato, ma una serie di comportamenti ripetuti nel tempo, tra minacce, aggressioni e condotte vessatorie, tali da far ipotizzare il reato di atti persecutori.

Proprio in virtù di questi elementi è stata attivata la procedura prevista dal “Codice Rosso”, che ha portato all’adozione di misure cautelari rafforzate, con controllo elettronico, per garantire maggiore tutela alle presunte vittime e prevenire ulteriori escalation.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it